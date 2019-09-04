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12:47 (мск), источник: Чемпионат.com

«Челси» представил третий комплект формы

«Челси» в социальной сети представил третий комплект формы, в которой футболисты будут выступать в нынешнем сезоне.

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«Вдохновлённая 90-ми годами, футболка украшена цветами незабываемых полос и логотипом Nike Futura, который отражает культовые комплекты форм прошлого», — говорится в официальном «твиттере» лондонского клуба.

Минувший сезон «Челси» завершил с одним выигранным трофеем. В чемпионате Англии синие заняли третье место в АПЛ. В нынешнем сезоне команда Фрэнка Лэмпарда после четырёх туров занимает 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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