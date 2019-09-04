Бывшего футболиста «Реала» заподозрили в распространении детского порно

Источник: Reuters

Дело было возбуждено после того, как в правоохранительные органы обратилась подруга 38-летнего спортсмена. По ее словам, бывший игрок мадридского клуба отправил ей по мессенджеру как минимум 15 снимков с детским порно. Девушка передала эти фотографии немецкой полиции. Сам Метцельдер пока не прокомментировал данную информацию.

Пока футболист не арестован. Полиция изъяла у него мобильный телефон и компьютер.

Метцельдер известен по выступлениям за мадридский «Реал», дортмундскую «Боруссию» и «Шальке-04». За «королевский клуб» защитник играл с 2007-го по 2010 год. В составе сливочных он стал чемпионом Испании и выиграл Суперкубок страны.