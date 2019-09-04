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15:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Уханье в адрес чернокожего новичка «Интера» назвали проявлением уважения

Объединение болельщиков миланского «Интера» Curva Nord выступило с заявлением относительно уханья в адрес бельгийского форварда клуба Ромелу Лукаку в матче чемпионата Италии против «Кальяри». Оригинальный текст доступен на странице группировки в Facebook.

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Источник: AP 2019

Curva Nord опубликовало открытое письмо в адрес футболиста в ответ на обвинения в расизме: «Ты должен понять, что Италия не похожа на другие страны Европы, где существует реальная проблема расизма. Мы — не расисты. И болельщики “Кальяри” тоже. Здесь мы используем некоторые вещи, чтобы подбодрить игроков и заставить соперника понервничать. Пожалуйста, отнесись к действиям фанатов как к проявлению уважения. Они делают это, отдавая должное твоим бомбардирским способностям, и боятся твоих голов!».

1 сентября «Интер» обыграл на выезде «Кальяри» со счетом 2:1. Решающий гол записал на свой счет Лукаку. На протяжении матча в адрес игрока слышалось уханье болельщиков хозяев.

Лукаку нынешним летом перешел в итальянский клуб из английского «Манчестер Юнайтед». В минувшем розыгрыше Английской премьер-лиги форвард отметился 12 мячами в 32 матчах чемпионата.

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