Уханье в адрес чернокожего новичка «Интера» назвали проявлением уважения

Curva Nord опубликовало открытое письмо в адрес футболиста в ответ на обвинения в расизме: «Ты должен понять, что Италия не похожа на другие страны Европы, где существует реальная проблема расизма. Мы — не расисты. И болельщики “Кальяри” тоже. Здесь мы используем некоторые вещи, чтобы подбодрить игроков и заставить соперника понервничать. Пожалуйста, отнесись к действиям фанатов как к проявлению уважения. Они делают это, отдавая должное твоим бомбардирским способностям, и боятся твоих голов!».