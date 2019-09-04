Ибрагимович в грубой форме отказался ответить на вопрос журналиста

После матча с «Сиэтлом» в чемпионате MLS к шведскому ветерану обратился корреспондент из Аргентины с целью задать несколько вопросов. Сам Златан не был настроен на общение. Уточнив, хочет ли его собеседник с ним сфотографироваться и получив отрицательный ответ, бывший форвард «Манчестер Юнайтед» с пренебрежением отвернулся от аргентинца.