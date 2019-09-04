Ибрагимович в грубой форме отказался ответить на вопрос журналиста
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович в очередной раз отказался общаться с журналистом.
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович в очередной раз отказался общаться с журналистом.
После матча с «Сиэтлом» в чемпионате MLS к шведскому ветерану обратился корреспондент из Аргентины с целью задать несколько вопросов. Сам Златан не был настроен на общение. Уточнив, хочет ли его собеседник с ним сфотографироваться и получив отрицательный ответ, бывший форвард «Манчестер Юнайтед» с пренебрежением отвернулся от аргентинца.
В нынешнем сезоне в 23 матчах регулярного чемпионата Ибрагимович записал на свой счет 23 забитых мяча.