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19:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ибрагимович в грубой форме отказался ответить на вопрос журналиста

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович в очередной раз отказался общаться с журналистом.

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Источник: Reuters

После матча с «Сиэтлом» в чемпионате MLS к шведскому ветерану обратился корреспондент из Аргентины с целью задать несколько вопросов. Сам Златан не был настроен на общение. Уточнив, хочет ли его собеседник с ним сфотографироваться и получив отрицательный ответ, бывший форвард «Манчестер Юнайтед» с пренебрежением отвернулся от аргентинца.

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В нынешнем сезоне в 23 матчах регулярного чемпионата Ибрагимович записал на свой счет 23 забитых мяча.

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