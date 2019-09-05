Текущие события
Футбол. Сборные
перерыв
Япония
Парагвай
20
Футбол. Сборные
16:30
Южная Корея
Грузия
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Армения
Италия
Футбол. Сборные
20:00
Саудовская Аравия
Мали
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Ирландия
Швейцария
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Гибралтар
Дания
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Румыния
Испания
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Норвегия
Мальта
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Фарерские острова
Швеция
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Израиль
Македония
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Финляндия
Греция
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Босния и Герцеговина
Лихтенштейн
Футбол. Сборные
21:45
Черногория
Венгрия
Футбол. Сборные
21:45
Северная Ирландия
Люксембург
Все события
Фоторепортажи
18Глушаков продолжил войну с тенью Карреры
37Ярость Жиго, боль Джикии, потасовка на поле: все эмоции поражения «Спартака» от «Браги»
09:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Игроки «Барселоны» почувствовали себя обманутыми

Футболисты «Барселоны» чувствуют себя обманутыми из-за срыва трансфера нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара. Об этом сообщает Marca.

Наверх
Источник: Reuters

По информации источника, большая часть игроков, особенно лидеры команды, желали возвращения бразильца на «Камп Ноу». Каталонцы просили руководство «Барселоны» приложить все возможные усилия для покупки Неймара, однако в итоге трансфер не был осуществлен. Теперь футболисты считают, что клуб вовсе не был заинтересован в переговорах с ПСЖ. Они полагают, что боссы «Барселоны» отправляли французам предложения лишь для того, чтобы сделать своих игроков довольными.

12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий
Главные трансферы этого лета в европейском футболе

3 сентября сообщалось, что президент каталонского клуба Хосеп Бартомеу, узнав, что ПСЖ хочет за бразильца 150 миллионов евро и еще трех футболистов «Барселоны», воскликнул: «Все кончено. Мы не станем посмешищем для всего мирового футбола!» Неймар в результате остался в своем нынешнем клубе.

В прошедшем сезоне Неймар забил 23 гола в 28 матчах за французский клуб. Он защищает цвета ПСЖ с 2017 года и перешел в команду за рекордные для мирового футбола 222 миллиона евро.

За «Барселону» Неймар выступал с 2013 по 2017 год. В составе сине-гранатовых он завоевал девять трофеев. Неймар дважды становился чемпионом Испании, выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Читайте также
Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Он был лучшим рапиристом СССР, но погиб в схватке с немцем
Нурмагомедов приготовился к бою длиной в ночь
Футбол во всей красе: возобновляются матчи отбора на ЕВРО-2020
Поражение на вес победы? Россия проиграла, но напугала Аргентину
Глушаков продолжил войну с тенью Карреры
Названы суммы премиальных футболистам РПЛ
«Хочу исцелять людей». Загитова провела тренировку в Москве
«Спартак» обыграл «Локомотив», одержав первую победу при Знарке
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь