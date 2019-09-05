Игроки «Барселоны» почувствовали себя обманутыми
Футболисты «Барселоны» чувствуют себя обманутыми
Футболисты «Барселоны» чувствуют себя обманутыми
По информации источника, большая часть игроков, особенно лидеры команды, желали возвращения бразильца на «Камп Ноу». Каталонцы просили руководство «Барселоны» приложить все возможные усилия для покупки Неймара, однако в итоге трансфер не был осуществлен. Теперь футболисты считают, что клуб вовсе не был заинтересован в переговорах с ПСЖ. Они полагают, что боссы «Барселоны» отправляли французам предложения лишь для того, чтобы сделать своих игроков довольными.
3 сентября сообщалось, что президент каталонского клуба Хосеп Бартомеу, узнав, что ПСЖ хочет за бразильца 150 миллионов евро и еще трех футболистов «Барселоны», воскликнул: «Все кончено. Мы не станем посмешищем для всего мирового футбола!» Неймар в результате остался в своем нынешнем клубе.
В прошедшем сезоне Неймар забил 23 гола в 28 матчах за французский клуб. Он защищает цвета ПСЖ с 2017 года и перешел в команду за рекордные для мирового футбола 222 миллиона евро.
За «Барселону» Неймар выступал с 2013 по 2017 год. В составе