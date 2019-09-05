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17:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: В контракте Месси есть опция о досрочном расторжении по его инициативе

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В контракте футболиста «Барселоны» Лионеля Месси прописана опция, которая позволяет досрочно расторгнуть соглашение по инициативе игрока, сообщает El Pais со ссылкой на источники.

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Как отмечает издание, аргентинский форвард зарезервировал за собой соответствующее право при подписании нового контракта в 2017 году. Отмечается, что Месси может отказаться от продолжения сотрудничества с «сине-гранатовыми» 30 июня каждого года после достижения им возраста 32 лет. Свой 32-й день рождения Месси отпраздновал 24 июня текущего года.

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«Мы предполагаем, что он может покинуть клуб, когда ему захочется, по окончании любого сезона, стороны договорились об этом», — приводит издание слова источников, близких к клубу.

Собеседники издания отметили, что такая опция не является уникальной, похожие условия были в контрактах таких важных в прошлом для «Барсы» футболистов, как Андрес Иньеста, Хави или Карлес Пуйоль. При этом неизвестно, существует ли какой-то денежный штраф, в случае если Месси решит разорвать контракт.

Месси дебютировал за основную команду «сине-гранатовых» в 2004 году в возрасте 17 лет. Нынешний контракт аргентинца с клубом рассчитан до лета 2021 года.

В составе «Барселоны» Месси выиграл десять титулов чемпиона Испании, четыре раза победил в Лиге чемпионов, шесть раз — в Кубке Испании. Аргентинец является лучшим бомбардиром в истории «Барселоны».

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