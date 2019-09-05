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5 сентября, источник: ТАСС

Диего Марадона стал главным тренером аргентинского клуба «Химнасия»

ТАСС, 5 сентября. Диего Марадона стал главным тренером аргентинского футбольного клуба «Химнасия и Эсгрима» из Ла-Платы. Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Источник: Reuters

Срок соглашения с 58-летним специалистом рассчитан до конца текущего сезона.

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«Химнасия и Эсгрима» занимает последнее, 24-е место в чемпионате Аргентины, набрав после пяти матчей одно очко. Клуб является одним из самых старейших в Аргентине, он был основан в 1887 году.

Марадона является чемпионом мира 1986 года и одним из лучших футболистов ХХ века. Он выступал за аргентинские «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс» и «Ньюэллс Олд Бойз», испанские «Барселону» и «Севилью», а также итальянский «Наполи». Аргентинский нападающий выигрывал чемпионат и Кубок Италии, Кубок Испании и Кубок УЕФА. Всего он сыграл 687 матчей и забил 363 мяча, в том числе за сборную Аргентины — 113 матчей, 50 мячей.

С июня 2005 года по август 2006-го он являлся вице-президентомфутбольной комиссии аргентинского клуба «Бока Хуниорс». В 2008—2010 годах Марадона тренировал сборную Аргентины, с которой дошел до четвертьфинала чемпионата мира — 2010. После этого возглавлял клуб «Аль-Васл» из ОАЭ (2011−2012), 8 мая 2017 года он был назначен главным тренером клуба из ОАЭ «Аль-Фуджайра», в конце апреля 2018 года покинул этот пост. В сезоне-2018/19 возглавлял мексиканский футбольный клуб «Дорадос», который покинул в июне этого года.

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