Диего Марадона стал главным тренером аргентинского клуба «Химнасия»

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Срок соглашения с 58-летним специалистом рассчитан до конца текущего сезона.

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«Химнасия и Эсгрима» занимает последнее, 24-е место в чемпионате Аргентины, набрав после пяти матчей одно очко. Клуб является одним из самых старейших в Аргентине, он был основан в 1887 году.

Марадона является чемпионом мира 1986 года и одним из лучших футболистов ХХ века. Он выступал за аргентинские «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс» и «Ньюэллс Олд Бойз», испанские «Барселону» и «Севилью», а также итальянский «Наполи». Аргентинский нападающий выигрывал чемпионат и Кубок Италии, Кубок Испании и Кубок УЕФА. Всего он сыграл 687 матчей и забил 363 мяча, в том числе за сборную Аргентины — 113 матчей, 50 мячей.