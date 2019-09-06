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11:42 (мск), источник: Vesti.kz

Купленный «Кайратом» за полмиллиона евро игрок нашел новый клуб на Ближнем Востоке

Экс-футболист «Кайрата» Ибрахим Моро подписал контракт с иракским клубом «Эрбиль», передает корреспондент Vesti.kz. Соглашение рассчитано до 31 июля 2020 года.

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25-летний полузащитник является воспитанником ганской команды «Нью-Эдубиас Юнайтед». Первым зарубежным клубом в его карьере стал шведский АИК, за который он провел 50 игр и забил два гола в период 2012—2014 годов.

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В январе 2015-го, согласно данным Transfermarkt, АИК продал его в «Кайрат» за 550 тысяч евро. Уже после подписания контракта (по схеме «1+2») у ганского легионера обнаружили гепатит, вследствие чего Моро не провел ни одной официальной игры и вскоре был вынужден покинуть алматинский клуб. Вместо него «Кайрат» подписал Пауло Сезара, однако бразилец играл лишь за дубль и летом покинул команду.

После ухода из «Кайрата» Моро выступал за турецкий «Адана Демирспор» и датский «Силькеборг».

Его нынешний клуб «Эрбиль» финишировал на 11-м месте из 20 по итогам сезона-2018/2019. Новый сезон в иракской суперлиге стартует 18 сентября.

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