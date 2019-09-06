Купленный «Кайратом» за полмиллиона евро игрок нашел новый клуб на Ближнем Востоке

25-летний полузащитник является воспитанником ганской команды «Нью-Эдубиас Юнайтед». Первым зарубежным клубом в его карьере стал шведский АИК, за который он провел 50 игр и забил два гола в период 2012—2014 годов.

В январе 2015-го, согласно данным Transfermarkt, АИК продал его в «Кайрат» за 550 тысяч евро. Уже после подписания контракта (по схеме «1+2») у ганского легионера обнаружили гепатит, вследствие чего Моро не провел ни одной официальной игры и вскоре был вынужден покинуть алматинский клуб. Вместо него «Кайрат» подписал Пауло Сезара, однако бразилец играл лишь за дубль и летом покинул команду.