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11:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Экс-игрок «Барселоны» Роналдиньо стал послом Бразилии по вопросам туризма

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии по футболу Роналдиньо стал одним из послов Бразилии по вопросам туризма, сообщается на официальном сайте Института туризма Бразилии (Embratur).

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Источник: AP 2019

«Туризм — важная отрасль с точки зрения создания новых рабочих мест и улучшения имиджа нашей страны на международной арене», — сказал 39-летний чемпион мира-2002.

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В сообщении говорится, что Роналдиньо будет на добровольной основе участвовать в проектах Embratur, направленных на увеличение потока туристов, приезжающих в Бразилию из-за рубежа.

Роналдиньо, побеждавший в чемпионатах Италии и Испании в составе «Милана» и «Барселоны», а также выигрывавший с «сине-гранатовыми» Лигу чемпионов, осенью 2015 года покинул бразильский «Флуминенсе». В 2016 году он выступал в чемпионате Индии по мини-футболу. В составе сборной Бразилии он провел 97 матчей, забил 33 гола.

В июле сообщалось, что суд запретил Роналдиньо покидать Бразилию из-за штрафа, который его обязала выплатить прокуратура штата Рио-Гранди-Ду-Сул. Претензии к нему возникли в связи с незаконным строительством объекта в водоохранной зоне.

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