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13:39 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты минского «Динамо» сыграют с БАТЭ в четвертьфинале Кубка Беларуси

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском Доме футбола прошла жеребьевка четвертьфинальной стадии розыгрыша Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Центральным противостоянием станут матчи между минским «Динамо» и борисовским БАТЭ. Действующий обладатель Кубка страны солигорский «Шахтер» поспорит за выход в полуфинал с жодинским «Торпедо-БелАЗом». Лидер нынешнего чемпионата Беларуси брестское «Динамо» будет соперничать с «Ислочью», а могилевский «Дняпро» дважды сыграет с мозырской «Славией».

Четвертьфинальные поединки состоятся в марте 2020 года, точные даты будут определены после утверждения календаря на следующий сезон.

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