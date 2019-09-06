Футболисты минского «Динамо» сыграют с БАТЭ в четвертьфинале Кубка Беларуси

Центральным противостоянием станут матчи между минским «Динамо» и борисовским БАТЭ. Действующий обладатель Кубка страны солигорский «Шахтер» поспорит за выход в полуфинал с жодинским «Торпедо-БелАЗом». Лидер нынешнего чемпионата Беларуси брестское «Динамо» будет соперничать с «Ислочью», а могилевский «Дняпро» дважды сыграет с мозырской «Славией».