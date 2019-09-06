Гол лучшего бомбардира КПЛ «рыбкой» признан лучшим в 25-м туре

Первое место в голосовании хорватский хавбек занял, набрав 55 процентов голосов респондентов. Форвард забил гол «рыбкой» в матче с «Шахтером» (4:0). Этот мяч стал 14-м в нынешнем чемпионате.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/PI0RmI5wbsI" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Вторую позицию занял точный удар форварда «Тобола» Бауыржана Турысбек (18 процентов). На третьей позиции расположились голы Патрика Хиди («Иртыш»), Мартона Эппеля («Кайрат») и Дмитрия Мирошниченко («Тобол»). В их активе по девять процентов голосов.