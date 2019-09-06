Гол лучшего бомбардира КПЛ «рыбкой» признан лучшим в 25-м туре
Нападающий «Кайрата» Адеринсола Эсеола стал победителем голосования среди читателей Vesti.kz на звание автора лучшего гола 25-го тура казахстанской
Нападающий «Кайрата» Адеринсола Эсеола стал победителем голосования среди читателей Vesti.kz на звание автора лучшего гола 25-го тура казахстанской
Первое место в голосовании хорватский хавбек занял, набрав 55 процентов голосов респондентов. Форвард забил гол «рыбкой» в матче с «Шахтером» (4:0). Этот мяч стал 14-м в нынешнем чемпионате.
Вторую позицию занял точный удар форварда «Тобола» Бауыржана Турысбек (18 процентов). На третьей позиции расположились голы Патрика Хиди («Иртыш»), Мартона Эппеля («Кайрат») и Дмитрия Мирошниченко («Тобол»). В их активе по девять процентов голосов.
Турнирную таблицу КПЛ возглавляет «Тобол». В его активе 52 очка. На второй позиции с 50 баллами — «Кайрат». Замыкает тройку сильнейших «Ордабасы» — 49 очков. Лидером чемпионата по потерянным очкам является «Астана», у которой 47 баллов, но две игры в запасе.