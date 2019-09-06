Победители и призеры республиканского турнира по футболу «Кожаный мяч» определены в Минске

Лучшие команды из всех областей Беларуси на протяжении четырех дней в трех возрастных группах у мальчиков и одной у девочек вели упорную борьбу на полях комплекса футбольного клуба «Минск».

Победителем в младшей возрастной группе (2009−2010 годов рождения) среди мальчиков стала команда «Олимпия» (Первомайский район Минска). На вторую ступень пьедестала почета поднялись футболисты из Слонимского района — «Талант», третью позицию занял «Уникум-ЦТДМ» (Борисовский район). У девочек (2008−2010 годов рождения) победила команда «Искорки» (Московский район Бреста), «Шумилино-Stars» (Шумилинский район) заняла второе место. Замкнули тройку лидеров юные спортсменки из «Днепра» (Брагинский район).

Лучшими у мальчиков средней возрастной группы (2007−2008 годов рождения) стала команда «Юниоры» (Лельчицкий район), которая в решающем матче обыграла «Торпедо» (Могилев). Третье место досталось «Юниору» (Щучинский район).

В старшей возрастной категории (2005−2006 годов рождения) победила команда «Поставы», на второй позиции разместилась «Нива» (Житковичский район). Третье место заняла «Юность» (Лидский район).

Помощник председателя Президентского спортивного клуба Павел Егоров отметил, что с каждым годом организаторы стараются совершенствовать турнир. «Все дети без исключения порадовали нас, родителей, тренеров. Они провели огромную работу, чтобы попасть в финал республиканских соревнований, полюбили спорт. Естественно, футбольные специалисты кого-то взяли на заметку. Это особенно актуально у девочек», — сказал он.

Турнир является самым массовым спортивным состязанием для подрастающего поколения. «Кожаный мяч» впервые был проведен в 1964 году, победителем всесоюзного финала стала минская команда «Чайка». После распада Советского Союза состязания юных футболистов в Беларуси были возрождены в 1997 году. В них могут принимать участие только те ребята, которые не занимаются в специализированных футбольных школах и академиях.

В этом году участие в соревнованиях приняли почти 33 тыс. детей более чем из 2,5 тыс. команд Беларуси.