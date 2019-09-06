Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» обвинил Фергюсона в кумовстве

«Фергюсон говорил, что всегда делал то, что было лучше для МЮ. Вздор! Его сын Даррен играл за клуб и получил медаль чемпиона АПЛ. Ему очень повезло. Брат Фергюсона долгое время был главным скаутом. Удивлен, что его жена не была сотрудником клуба», — рассказал футболист.