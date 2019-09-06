Защитник «Манчестер Юнайтед» задумался об уходе из клуба
Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Аргентины Маркос Рохо в интервью Ole заявил, что может покинуть клуб, если не будет попадать в состав.
Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Аргентины Маркос Рохо в интервью Ole заявил, что может покинуть клуб, если не будет попадать в состав.
Последний раз в официальном матче Рохо выходил в апреле, когда отыграл 20 минут в игре английской
«Сложно уйти, когда ты находишься в таком большом клубе. У меня была возможность перейти в “Эвертон”, но
28-летний Рохо выступает за «МЮ» с лета 2014 года. Ранее он играл за португальский «Спортинг», российский «Спартак» и аргентинский «Эстуандес».
Отметим, что «МЮ» вместе с голландским «АЗ Алкмаром» и сербским «Партизаном» станет соперником «Астаны» по группе L Лиги Европы.