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16:46 (мск), источник: Vesti.kz

Защитник «Манчестер Юнайтед» задумался об уходе из клуба

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Аргентины Маркос Рохо в интервью Ole заявил, что может покинуть клуб, если не будет попадать в состав.

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Источник: Reuters

Последний раз в официальном матче Рохо выходил в апреле, когда отыграл 20 минут в игре английской премьер-лиги против «Челси». В прошлом сезоне он провел всего пять игр в АПЛ.

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«Сложно уйти, когда ты находишься в таком большом клубе. У меня была возможность перейти в “Эвертон”, но из-за решений клуба или тренера это оказалось невозможным. Сейчас мне придется бороться за свое место до декабря, и если у меня не получится пробиться в состав, я постараюсь уйти», — сказал Рохо.

28-летний Рохо выступает за «МЮ» с лета 2014 года. Ранее он играл за португальский «Спортинг», российский «Спартак» и аргентинский «Эстуандес».

Отметим, что «МЮ» вместе с голландским «АЗ Алкмаром» и сербским «Партизаном» станет соперником «Астаны» по группе L Лиги Европы.

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