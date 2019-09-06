Защитник «Манчестер Юнайтед» задумался об уходе из клуба

Последний раз в официальном матче Рохо выходил в апреле, когда отыграл 20 минут в игре английской премьер-лиги против «Челси». В прошлом сезоне он провел всего пять игр в АПЛ.

«Сложно уйти, когда ты находишься в таком большом клубе. У меня была возможность перейти в “Эвертон”, но из-за решений клуба или тренера это оказалось невозможным. Сейчас мне придется бороться за свое место до декабря, и если у меня не получится пробиться в состав, я постараюсь уйти», — сказал Рохо.