Источник: Месси оценивает возможность перехода в «Ньюэллс Олд Бойз» в 2020 году
Текущий сезон может стать последним для капитана «Барселоны» Лионеля Месси на «Камп Ноу».
Текущий сезон может стать последним для капитана «Барселоны» Лионеля Месси на «Камп Ноу».
Об этом сообщил журналист CNN Deportes Мартин Кастилья.
Согласно информации источника, 32-летний нападающий
Ранее сам Месси не раз заявлял, что покинет «Барселону» только ради возвращения в клуб, за который он выступал в детстве.
Напомним, в контракте Месси с «Барсой» прописан пункт, по которому футболист может в одностороннем порядке расторгнуть соглашение по окончании каждого из сезонов. Если аргентинец решит воспользоваться данной возможностью, он должен оповестить клуб об этом до 30 июня.