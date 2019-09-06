Источник: Месси оценивает возможность перехода в «Ньюэллс Олд Бойз» в 2020 году

Источник: Reuters

Об этом сообщил журналист CNN Deportes Мартин Кастилья.

Согласно информации источника, 32-летний нападающий сине-гранатовых оценивает возможность расторжения контракта с каталонским клубом следующим летом и переходом в «Ньюэллс Олд Бойз».

Ранее сам Месси не раз заявлял, что покинет «Барселону» только ради возвращения в клуб, за который он выступал в детстве.