Источник: «Динамо» К растратило € 380 млн, перечисленные клубу по ошибке УЕФА

Источник: AP 2019

Согласно информации источника, в период с 1999 по 2016 год УЕФА перечислил на счета Newport Management Limited порядка € 380 млн, которые предназначались Федерации футбола Украины и клубам страны. Компания, базирующаяся на Британских Виргинских островах, контролируется украинским олигархом и президентом «Динамо» Игорем Суркисом и поддерживает столичный клуб.

Лишь в декабре 2016 года представитель УЕФА заметил, что организация переводила все платежи не в Федерацию футбола Украины, а на счета, которые использовались Newport Management Limited для выплаты зарплат игрокам «Динамо» и трансферов клуба.