Текущие события
Футбол. Сборные
2-й тайм
Марокко
Буркина-Фасо
01
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Германия
Нидерланды
24
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Уэльс
Азербайджан
21
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Словакия
Хорватия
04
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Словения
Польша
20
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Австрия
Латвия
60
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Шотландия
Россия
12
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Сан-Марино
Бельгия
04
Футбол. Сборные
21:15
Тунис
Мавритания
10
Футбол. Сборные
7.09
Бразилия
Колумбия
Футбол. Сборные
7.09
США
Мексика
Футбол. Сборные
20:00
Кот-д`Ивуар
Бенин
12
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Эстония
Беларусь
12
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Кипр
Казахстан
11
Футбол. Сборные
7.09
Коста-Рика
Уругвай
Футбол. Первый дивизион
7.09
СКА-Хабаровск
Авангард К
Все события
Фоторепортажи
18Глушаков продолжил войну с тенью Карреры
39Зарипов ругался с судьями, Капризов поправлял прицел, дети срывали голос. Фото игры ЦСКА — «Ак Барс»
20:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: «Динамо» К растратило € 380 млн, перечисленные клубу по ошибке УЕФА

Киевское «Динамо» получило от УЕФА по ошибке € 380 млн, сообщает Spiegel со ссылкой на книгу «Football Leaks 2 — Новые откровения из мира профессионального футбола».

Наверх
Источник: AP 2019

Согласно информации источника, в период с 1999 по 2016 год УЕФА перечислил на счета Newport Management Limited порядка € 380 млн, которые предназначались Федерации футбола Украины и клубам страны. Компания, базирующаяся на Британских Виргинских островах, контролируется украинским олигархом и президентом «Динамо» Игорем Суркисом и поддерживает столичный клуб.

Лишь в декабре 2016 года представитель УЕФА заметил, что организация переводила все платежи не в Федерацию футбола Украины, а на счета, которые использовались Newport Management Limited для выплаты зарплат игрокам «Динамо» и трансферов клуба.

В УЕФА уже сообщили, что нарушений при переводе средств обнаружено не было. В «Динамо» отвергли обвинения в незаконном присвоении средств.

Динамо К
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Самые шикарные девушки "Инстаграма"!
Жена Кокорина шикарно отдыхала, пока муж был в тюрьме!
Румыния дала бой Испании. Главное из квалификации Евро-2020
Знарок проиграл первое дерби со «Спартаком»
СМИ: Месси оценивает возможность ухода из «Барсы» в 2020 году
Российские баскетболисты поборются за участие в Олимпиаде-2020
СКА потерпел первое поражение в сезоне
Россия играет с Шотландией в отборе Евро-2020 (видеотрансляция)
Германия принимает Нидерланды (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь