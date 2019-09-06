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22:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Football Leaks: Роналду получает от спонсора 4 миллиона евро за каждый трофей

Немецкое издание Der Spiegel опубликовало новые данные, раскрытые Football Leaks.

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Источник: Reuters

В частности, была названа сумма спонсорского контракта, заключенного между нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду и компанией Nike.

Согласно источнику, португалец имеет контракт с компанией до 2026 года на сумму 162 миллиона евро. Также договор предусматривает бонус в четыре миллиона евро за каждый выигранный Роналду трофей. В компании эти данные отказались комментировать.

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