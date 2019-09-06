Football Leaks: Роналду получает от спонсора 4 миллиона евро за каждый трофей

В частности, была названа сумма спонсорского контракта, заключенного между нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду и компанией Nike.

Согласно источнику, португалец имеет контракт с компанией до 2026 года на сумму 162 миллиона евро. Также договор предусматривает бонус в четыре миллиона евро за каждый выигранный Роналду трофей. В компании эти данные отказались комментировать.