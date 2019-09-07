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13:58 (мск), источник: Lenta.Ru

Бывший игрок «Анжи» и «Барселоны» ушел из футбола

Бывший нападающий «Барселоны» и «Анжи» Самюэль Это’О завершил профессиональную карьеру. Об этом он сообщил в Instagram.

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Источник: Reuters

«Конец. Впереди меня ждет новый вызов. Всем спасибо», — написал спортсмен. Его последним клубом был «Катар», за который он выступал с августа 2018 года.

Всего в послужном списке футболиста числится 13 команд. Будучи воспитанником мадридского «Реала», Это’О большую часть карьеры провел в «Барселоне», с которой выиграл две Лиги чемпионов и чемпионат Испании. После каталонцев форвард выступал за миланский «Интер» и в его составе также стал победителем Лиги чемпионов.

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Из Италии Это’О переехал в Россию. В 2011 году «Анжи» подписал контракт с камерунцем, по условиям которого он получал почти 20 миллионов евро в год. Также футболист играл за «Челси», «Эвертон», «Сампдорию» и за турецкие клубы. В составе сборной Камеруна Это’О провел 118 матчей и забил 56 голов, став лучшим бомбардиром в ее истории.

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