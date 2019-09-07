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14:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Динамо» потратило €380 млн, предназначенные для Федерации футбола Украины

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Киевское «Динамо» получило от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 380 миллионов евро в период с 1999 по 2016 годы, сообщает Der Spiegel со ссылкой на Football leaks.

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Источник: AFP 2019

Сообщается, что деньги выделялись футбольной Федерации Украины (ФФУ) на развитие футбола в стране, но переводы выполнялись через оффшорную фирму президента «Динамо» Игоря Суркиса. По информации источника, выделяемые УЕФА деньги тратились на зарплаты и трансферы футболистов киевского клуба.

Стоит отметить, что брат Игоря Суркиса, Григорий, с 2000 по 2012 годы руководил ФФУ, а также занимал пост вице-президента УЕФА с 2013 по 2019 годы.

Данный факт был замечен представителем УЕФА только в 2016 году. Но дело было закрыто вскоре после расследования по причине отсутствия нарушений. В «Динамо» в то же время отрицали незаконное присвоение денежных средств.

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