«Динамо» потратило €380 млн, предназначенные для Федерации футбола Украины

Источник: AFP 2019

Сообщается, что деньги выделялись футбольной Федерации Украины (ФФУ) на развитие футбола в стране, но переводы выполнялись через оффшорную фирму президента «Динамо» Игоря Суркиса. По информации источника, выделяемые УЕФА деньги тратились на зарплаты и трансферы футболистов киевского клуба.

Стоит отметить, что брат Игоря Суркиса, Григорий, с 2000 по 2012 годы руководил ФФУ, а также занимал пост вице-президента УЕФА с 2013 по 2019 годы.