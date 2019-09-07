«Динамо» потратило €380 млн, предназначенные для Федерации футбола Украины

Сообщается, что деньги выделялись футбольной Федерации Украины (ФФУ) на развитие футбола в стране, но переводы выполнялись через оффшорную фирму президента «Динамо» Игоря Суркиса. По информации источника, выделяемые УЕФА деньги тратились на зарплаты и трансферы футболистов киевского клуба.
Стоит отметить, что брат Игоря Суркиса, Григорий, с 2000 по 2012 годы руководил ФФУ, а также занимал пост вице-президента УЕФА с 2013 по 2019 годы.
Данный факт был замечен представителем УЕФА только в 2016 году. Но дело было закрыто вскоре после расследования по причине отсутствия нарушений. В «Динамо» в то же время отрицали незаконное присвоение денежных средств.