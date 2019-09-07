«Я присылал ему вино, а он мне матрешки с виски». Липпи рассказал о дружбе с Алексом Фергюсоном
Бывший главный тренер сборной Италии и «Ювентуса» Марчелло Липпи рассказал о дружбе с
Бывший главный тренер сборной Италии и «Ювентуса» Марчелло Липпи рассказал о дружбе с
«Да, он был для меня почти как брат. Мы обменивались многими подарками. Я привозил ему шоколад из Турина для внуков, но в итоге он сам его съедал.
Я дарил ему хорошее вино из Тосканы, а он любил присылать мне русские матрешки (коробки в коробках, в которых был виски. — Sport24). Его виски Маккалан 1971 года. Однажды я даже позвонил Алексу и попросил другую коробку.
Он влюблен в вино, которое называл «Тиньо», хотя на самом деле оно называлось «Тиньянелло». Мы даже поспорили, но он был убежден в обратном. Пришлось позвать сомелье, после чего я победил, — сказал Липпи в интервью Sportsmail.
Марчелло Липпи работал с «Ювентусом» с 1994 по 1999 год и с 2001 по 2004 год. Сэр Алекс Фергюсон руководил «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год.