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11:52 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Ливерпуля» ван Дейк согласовал с клубом новый шестилетний контракт

ТАСС, 8 сентября. Голландский защитник английского «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк достиг договоренности с клубом о подписании нового контракта. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на издание The Mirror.

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Источник: Reuters

По информации источника, стороны вели длительные переговоры в течение трех месяцев. Информация о зарплате 28-летнего игрока не разглашается, однако известно, что новое соглашение будет рассчитано на шесть лет.

Ван Дейк перешел в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» в 2018 году. В прошлом сезоне английская команда стала победителем Лиги чемпионов и заняла второе место в чемпионате Англии. Ван Дейк стал обладателем приза лучшему игроку сезона по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), опередив Лионеля Месси и Криштиану Роналду, а также был признан лучшим защитником Лиги чемпионов. Также голландец претендует на звание лучшего игрока года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

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