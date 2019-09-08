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12:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мертенс планирует покинуть «Наполи» по окончании сезона и изучает варианты

Форвард «Наполи» Дрис Мертенс уйдет из команды в конце сезона, сообщают итальянские СМИ.

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Источник: AP 2019

Как информирует La Repubblica, контракт бельгийца истекает в конце сезона, и переговоры о его продлении не ведутся. Среди возможных вариантов называются «Андерлехт», чемпионат Китая или MLS. Ранее интерес к нему проявлял китайский «Далянь Ифан».

32-летний бельгиец в текущем сезоне провел два матча за «Наполи» и забил один мяч при одной голевой передаче.

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