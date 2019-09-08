Мертенс планирует покинуть «Наполи» по окончании сезона и изучает варианты

Как информирует La Repubblica, контракт бельгийца истекает в конце сезона, и переговоры о его продлении не ведутся. Среди возможных вариантов называются «Андерлехт», чемпионат Китая или MLS. Ранее интерес к нему проявлял китайский «Далянь Ифан».