Сумма отступных Месси — 700 миллионов евро, но он уйдет из «Барселоны» бесплатно
Рассказываем о пункте в соглашении аргентинца с
Рассказываем о пункте в соглашении аргентинца с
Любая команда мира хотела бы иметь в составе пятикратного обладателя Золотого мяча. Но не каждая может: например, за «Атлетик» из Бильбао исторически играют только баски. У Месси много достоинств, но среди них нет баскского происхождения. Другие клубы не потянут трансфер аргентинца — у кого есть 700 миллионов евро? Именно такая сумма отступных прописана в контракте звезды. Но цифры — всего лишь формальность. «Барса» не продаст живую легенду.
Президент
У аргентинца и раньше имелись необычные условия в контракте. Например, Месси мог покинуть клуб в любой момент, если Каталония выйдет из состава Испании, и «Барса» не будет играть в примере. Своеобразная страховка на случай, если политика вмешается в футбол. Все знали об этом пункте, и никто не рассматривал его всерьез. Каталонцы скорее отказались бы выходить из состава Испании, чем допустили бы уход Месси. Но сейчас выяснилась новая, более интересная деталь. Представители Лео включили в соглашение положение, в соответствии с которым игрок волен уйти в конце сезона, не выплачивая при этом неустойку. Иными словами, любой чемпионат может стать для Месси последним в «Барсе», если сам форвард этого захочет. Все влиятельные клубы мира чрезвычайно заинтересовались этим пунктом.
Дело в том, что у Лео нет агента, который уговаривал бы аргентинца перейти в другую команду. Сам игрок сосредоточен только на футболе, а его финансовые дела ведет семья: отец и братья. Они рассматривают контракт, который предлагает клуб, советуются с юристами и договариваются об условиях. Их суть можно кратко выразить в четырех словах: Лео должен быть счастлив.
Счастье для Месси — стабильно играть, по возможности с хорошими партнерами, и побеждать. Последний пункт Лионель обеспечивает сам, с классными одноклубниками дело обстоит сложнее. В контракт нельзя включить пункт, согласно которому за «Барсу» должны выступать только лучшие в мире на своих позициях, но можно воздействовать на президента иначе. Если Месси почувствует, что
Такой возможности не исключают. Да, аргентинец имеет право покинуть «Барсу», если ему вздумается. Однако все в клубе уверены, что этого не произойдет. Но вдруг «Манчестер Сити» предложит зарплату вдвое больше? А если «ПСЖ» — втрое или вчетверо?
При этом гранды знают, что выиграют от трансфера аргентинца в любом случае, даже если пропишут совсем неприличную сумму в его договоре. Только на рекламе и продаже атрибутики с именем Месси можно заработать состояние. Это был бы самый громкий трансфер планеты: куда там Неймару со своей надоевшей миру сагой. Большие клубы как минимум попытаются поговорить с окружением аргентинца, но они хорошо представляют, какие козыри подготовил в ответ Бартомеу.
«Барса» отпускает Месси на бумаге, но предлагаемыми условиями держит его в зоне комфорта. Ему нет смысла переходить куда-то: здесь он — самый высокооплачиваемый футболист мира, здесь его дом, семья, друзья. Вся взрослая жизнь Месси прошла в «Барселоне», и футболист, по натуре интроверт, не любит кардинально
Нынешнее соглашение Месси заканчивается летом 2021 года. «Барселона» уже сейчас работает над десятым, последним договором с Лео. Руководство собирается предложить легенде пожизненный контракт, почти то же самое, что сейчас, только без даты окончания. Точнее, дату устанавливает сам футболист.
Подобное происходило с Хави, Иньестой и Пуйолем. Звезды были вольны играть за «Барсу», сколько им вздумается, пока не решат перейти в другую команду или с почестями завершить карьеру в родном клубе. Все понимали, что эти футболисты не станут сидеть на хорошем контракте до пенсии, а уйдут, когда наступит их время. Так было с предыдущими капитанами, так хотят сделать и с нынешним. Если все пойдет по плану, Лео останется в «Барселоне» примерно до 35 лет, а потом уедет доигрывать в Штаты или на родину. В любом случае «Барса» узнает об этом заранее. Месси не любит делать сюрпризы все футбольного поля.