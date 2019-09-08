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12:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сумма отступных Месси — 700 миллионов евро, но он уйдет из «Барселоны» бесплатно

Рассказываем о пункте в соглашении аргентинца с сине-гранатовыми, который позволяет ему покинуть клуб без выплаты неустойки в конце сезона.

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Любая команда мира хотела бы иметь в составе пятикратного обладателя Золотого мяча. Но не каждая может: например, за «Атлетик» из Бильбао исторически играют только баски. У Месси много достоинств, но среди них нет баскского происхождения. Другие клубы не потянут трансфер аргентинца — у кого есть 700 миллионов евро? Именно такая сумма отступных прописана в контракте звезды. Но цифры — всего лишь формальность. «Барса» не продаст живую легенду.

Президент сине-гранатовых Хосеп Бартомеу не хочет, чтобы кто-то перекупил Месси. Глава «Барселоны» много работал над этим, когда составлял с юристами девятый профессиональный контракт Лионеля, который стороны подписали в 2017 году. И Бартомеу своего добился. Теперь никто не выкупит Лео, потому что он сам может перейти куда угодно в конце сезона. Бесплатно.

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Кто включил этот пункт в соглашение

У аргентинца и раньше имелись необычные условия в контракте. Например, Месси мог покинуть клуб в любой момент, если Каталония выйдет из состава Испании, и «Барса» не будет играть в примере. Своеобразная страховка на случай, если политика вмешается в футбол. Все знали об этом пункте, и никто не рассматривал его всерьез. Каталонцы скорее отказались бы выходить из состава Испании, чем допустили бы уход Месси. Но сейчас выяснилась новая, более интересная деталь. Представители Лео включили в соглашение положение, в соответствии с которым игрок волен уйти в конце сезона, не выплачивая при этом неустойку. Иными словами, любой чемпионат может стать для Месси последним в «Барсе», если сам форвард этого захочет. Все влиятельные клубы мира чрезвычайно заинтересовались этим пунктом.

Дело в том, что у Лео нет агента, который уговаривал бы аргентинца перейти в другую команду. Сам игрок сосредоточен только на футболе, а его финансовые дела ведет семья: отец и братья. Они рассматривают контракт, который предлагает клуб, советуются с юристами и договариваются об условиях. Их суть можно кратко выразить в четырех словах: Лео должен быть счастлив.

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Счастье для Месси — стабильно играть, по возможности с хорошими партнерами, и побеждать. Последний пункт Лионель обеспечивает сам, с классными одноклубниками дело обстоит сложнее. В контракт нельзя включить пункт, согласно которому за «Барсу» должны выступать только лучшие в мире на своих позициях, но можно воздействовать на президента иначе. Если Месси почувствует, что из-за действий руководства клуб выпал из чемпионской гонки, он может уйти. Для Бартомеу такой пункт — лучшая мотивация делать «Барсу» сильнее. Вот почему президент так усердно пытался подписать летом Неймара. Бартомеу тоже хочет, чтобы Лео был счастлив.

Месси уйдет через год?

Такой возможности не исключают. Да, аргентинец имеет право покинуть «Барсу», если ему вздумается. Однако все в клубе уверены, что этого не произойдет. Но вдруг «Манчестер Сити» предложит зарплату вдвое больше? А если «ПСЖ» — втрое или вчетверо?

При этом гранды знают, что выиграют от трансфера аргентинца в любом случае, даже если пропишут совсем неприличную сумму в его договоре. Только на рекламе и продаже атрибутики с именем Месси можно заработать состояние. Это был бы самый громкий трансфер планеты: куда там Неймару со своей надоевшей миру сагой. Большие клубы как минимум попытаются поговорить с окружением аргентинца, но они хорошо представляют, какие козыри подготовил в ответ Бартомеу.

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«Барса» отпускает Месси на бумаге, но предлагаемыми условиями держит его в зоне комфорта. Ему нет смысла переходить куда-то: здесь он — самый высокооплачиваемый футболист мира, здесь его дом, семья, друзья. Вся взрослая жизнь Месси прошла в «Барселоне», и футболист, по натуре интроверт, не любит кардинально что-либо менять. Аргентинцу нет никакого дела до денег. Лео знает, что зарабатывает очень много, и его славы и денег хватит, чтобы прокормить детей, внуков и правнуков. Ничто в этом мире не стоит того, чтобы покинуть «Барселону». Разве что когда-нибудь, в будущем, он немного поиграет за родной «Ньюэллс Олд Бойз».

Последний контракт

Нынешнее соглашение Месси заканчивается летом 2021 года. «Барселона» уже сейчас работает над десятым, последним договором с Лео. Руководство собирается предложить легенде пожизненный контракт, почти то же самое, что сейчас, только без даты окончания. Точнее, дату устанавливает сам футболист.

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Подобное происходило с Хави, Иньестой и Пуйолем. Звезды были вольны играть за «Барсу», сколько им вздумается, пока не решат перейти в другую команду или с почестями завершить карьеру в родном клубе. Все понимали, что эти футболисты не станут сидеть на хорошем контракте до пенсии, а уйдут, когда наступит их время. Так было с предыдущими капитанами, так хотят сделать и с нынешним. Если все пойдет по плану, Лео останется в «Барселоне» примерно до 35 лет, а потом уедет доигрывать в Штаты или на родину. В любом случае «Барса» узнает об этом заранее. Месси не любит делать сюрпризы все футбольного поля.

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