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12:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Игрока «Челси» избили за приставания к девушке другого футболиста

Полузащитник лондонского «Челси» Дэнни Дринкуотер, выступающий на правах аренды за «Бёрнли», был избит возле одного из ночных клубов в Манчестере, сообщает The Sun.

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Источник: AP 2019

Футболиста выгнали из заведения, поскольку он, будучи пьяным, начал приставать к девушке игрока «Сканторп Юнайтед» Кгоси Нтле.

«Мне всё равно, приятель, она пойдёт домой со мной», — сказал Дринкуотер. Когда Нтле попросил оставить свою девушку в покое, хавбек «Челси» набросился на него.

Сначала Дринкуотера вывели на улицу охранники, а уже потом на него напали шесть человек.

«В какой-то момент он свернулся калачиком на земле, так как они неоднократно прыгали на его лодыжку и кричали: “Сломайте ему ноги”. Они знали, что он звезда Премьер-лиги, и что это его источник существования. Повсюду была кровь, было невероятно противно», — сказал источник.

На прошлой неделе «Челси» и «Бёрнли» сообщили, что Дринкуотер пропустит некоторое время из-за повреждения лодыжки, при этом ни один из клубов не раскрыл подробностей травмы.

В результате нападения футболист получил разрыв связок голеностопного сустава, ушибы лица, плеч и рук. Ему также рассекли щеку и оставили синяк под глазом.

Полиция не была вызвана на инцидент. Нет никаких доказательств, что к нападению причастен Нтле, к девушке которого приставал Дринкуотер.

Ожидается, что на восстановление полузащитнику потребуется до четырёх недель.

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