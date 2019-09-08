Игрока «Челси» избили за приставания к девушке другого футболиста
Полузащитник лондонского «Челси» Дэнни Дринкуотер, выступающий на правах аренды за «Бёрнли», был избит возле одного из ночных клубов в Манчестере, сообщает The Sun.
Полузащитник лондонского «Челси» Дэнни Дринкуотер, выступающий на правах аренды за «Бёрнли», был избит возле одного из ночных клубов в Манчестере, сообщает The Sun.
Футболиста выгнали из заведения, поскольку он, будучи пьяным, начал приставать к девушке игрока «Сканторп Юнайтед» Кгоси Нтле.
«Мне всё равно, приятель, она пойдёт домой со мной», — сказал Дринкуотер. Когда Нтле попросил оставить свою девушку в покое, хавбек «Челси» набросился на него.
Сначала Дринкуотера вывели на улицу охранники, а уже потом на него напали шесть человек.
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На прошлой неделе «Челси» и «Бёрнли» сообщили, что Дринкуотер пропустит некоторое время
В результате нападения футболист получил разрыв связок голеностопного сустава, ушибы лица, плеч и рук. Ему также рассекли щеку и оставили синяк под глазом.
Полиция не была вызвана на инцидент. Нет никаких доказательств, что к нападению причастен Нтле, к девушке которого приставал Дринкуотер.
Ожидается, что на восстановление полузащитнику потребуется до четырёх недель.