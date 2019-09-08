СМИ: «Реал» намерен приобрести футболиста ван де Бека следующим летом

По данным Transfermarkt, сумма трансфера 22-летнего голландского футболиста составляет €40 млн, контракт игрока рассчитан до 30 июня 2022 года.

Ван де Бек является воспитанником «Аякса», в его составе он стал чемпионом Нидерландов, обладателем кубка и суперкубка страны. В прошедшем сезоне полузащитник провел 57 встреч за «Аякс», в которых забил 17 голов и отдал 13 голевых передач.

«Аякс» в прошлом сезоне дошел до полуфинала Лиги чемпионов, где уступил английскому «Тоттенхэму» по сумме двух игр за счет меньшего числа забитых мячей в гостях (1:0, 2:3). В текущем сезоне ван де Бек сыграл семь матчей, забил два гола и сделал четыре голевые передачи.