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16:21 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Реал» намерен приобрести футболиста ван де Бека следующим летом

ТАСС, 8 сентября. Испанский футбольный клуб «Реал» намерен летом 2020 года приобрести голландского полузащитника «Аякса» Донни ван де Бека. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на испанское издание AS.

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По данным Transfermarkt, сумма трансфера 22-летнего голландского футболиста составляет €40 млн, контракт игрока рассчитан до 30 июня 2022 года.

Ван де Бек является воспитанником «Аякса», в его составе он стал чемпионом Нидерландов, обладателем кубка и суперкубка страны. В прошедшем сезоне полузащитник провел 57 встреч за «Аякс», в которых забил 17 голов и отдал 13 голевых передач.

«Аякс» в прошлом сезоне дошел до полуфинала Лиги чемпионов, где уступил английскому «Тоттенхэму» по сумме двух игр за счет меньшего числа забитых мячей в гостях (1:0, 2:3). В текущем сезоне ван де Бек сыграл семь матчей, забил два гола и сделал четыре голевые передачи.

В составе сборной Нидерландов ван де Бек провел семь встреч, в которых сделал одну голевую передачу. Игрок стал серебряным призером чемпионата Европы в составе национальной команды среди игроков не старше 17 лет.

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