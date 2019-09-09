Английский клуб оказался самым расточительным в истории футбола

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В период с 2010 по 2019 год «Сити» потратил на трансферы 1,6 миллиарда евро. За английским клубом следует каталонская «Барселона»: траты сине-гранатовых насчитывают 1,5 миллиарда евро. На третьем месте — лондонский «Челси». Аристократы потратили за десять лет 1,4 миллиарда евро.

В 2019 году больше всех на усиление состава потратил мадридский «Атлетико». Испанский клуб инвестировал в покупку новых игроков 329 миллионов евро.