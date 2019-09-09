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14:27 (мск), источник: Lenta.Ru

Английский клуб оказался самым расточительным в истории футбола

Эксперты подсчитали инвестиции клубов в формирование составов — самую дорогую команду в истории собрал английский «Манчестер Сити». Согласно отчету CIES Football Observatory, манкунианцы затратили более миллиарда евро.

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В период с 2010 по 2019 год «Сити» потратил на трансферы 1,6 миллиарда евро. За английским клубом следует каталонская «Барселона»: траты сине-гранатовых насчитывают 1,5 миллиарда евро. На третьем месте — лондонский «Челси». Аристократы потратили за десять лет 1,4 миллиарда евро.

В 2019 году больше всех на усиление состава потратил мадридский «Атлетико». Испанский клуб инвестировал в покупку новых игроков 329 миллионов евро.

Также «Сити» демонстрирует худшую разницу между затраченными на трансферы средствами и выручкой с продажи футболистов. За десять лет «горожане» потеряли 1,09 миллиарда евро. Наиболее выгодно за прошедшие годы игроков продавал «Монако». С 2010 по 2019 год клуб выручил 1,029 миллиарда евро.

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