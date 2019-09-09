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20:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Де Хеа согласовал новый контракт с «МЮ» с зарплатой в € 17 млн в год

«Манчестер Юнайтед» договорился о продлении контракта с испанским вратарём Давидом де Хеа, утверждает The Guardian.

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Источник: Reuters

По данным источника, зарплата голкипера по новому контракту составит € 17 млн в год. Примерно столько же получает хавбек манкунианцев Поль Погба. Таким образом, «Манчестер Юнайтед» удастся удержать в клубе де Хеа, контракт которого истекает летом 2020 года.

Де Хеа перешёл в английский клуб летом 2011 года из мадридского «Атлетико». Сумма трансфера составила € 25 млн. В нынешнем сезоне 28-летний голкипер принял участие в четырёх матчах английского национального чемпионата, в которых пропустил четыре гола.

«МЮ», набрав пять очков, занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги после четырёх туров.

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