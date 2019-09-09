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9 сентября, источник: Чемпионат.com

В Англии защитник дважды забил ударом с углового

Защитник «Уиком Уондерерс» Джо Джейкобсон стал автором хет-трика в матче 7-го тура чемпионата Англии в Первой лиге с «Линкольн Сити» (3:1).

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Джейкобсон открыл счёт на 5-й минуте, перебросив мяч через стенку при исполнении штрафного удара. На 36-й минуте он увеличил разрыв в счёте, отличившись прямым ударом с углового. Во втором тайме защитник оформил хет-трик, вновь точно пробив непосредственно с углового.

32-летний Джейкобсон является воспитанником «Кардифф Сити», а за «Уиком Уондерерс» выступает с 2014 года. В нынешнем сезоне он принял участие в семи матчах Первой лиги (все — в основном составе), в которых стал автором четырёх забитых мячей (один — с пенальти).

«Уиком», набрав 15 очков, занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги.

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