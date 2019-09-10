«Челси» не будет штрафовать Дринкуотера из-за инцидента в ночном клубе
«Челси» не будет принимать санкции к полузащитнику Дэниелу Дринкуотеру за инцидент, который произошёл в ночном клубе.
«Челси» не будет принимать санкции к полузащитнику Дэниелу Дринкуотеру за инцидент, который произошёл в ночном клубе.
Как сообщает The Sun, в клубе знают все детали произошедшего, но не будут штрафовать футболиста.
Ранее в СМИ сообщалось, что Дринкуотер, который ныне выступает за «Бёрнли» на правах аренды, отмечал день рождения друга в одном из ночных клубов Манчестера. При этом 29-летний футболист в нетрезвом состоянии начал приставать к девушке защитника «Сканторпа» Кгоси Нтле. Возникла стычка между игроками, после чего охрана выгнала Дринкуотера из клуба.
Уже на улице на полузащитника напали шесть человек. В результате избиения игрок получил разрыв связок голеностопного сустава и многочисленные ушибы,