«Челси» не будет штрафовать Дринкуотера из-за инцидента в ночном клубе

Источник: AP 2019

Как сообщает The Sun, в клубе знают все детали произошедшего, но не будут штрафовать футболиста.

Ранее в СМИ сообщалось, что Дринкуотер, который ныне выступает за «Бёрнли» на правах аренды, отмечал день рождения друга в одном из ночных клубов Манчестера. При этом 29-летний футболист в нетрезвом состоянии начал приставать к девушке защитника «Сканторпа» Кгоси Нтле. Возникла стычка между игроками, после чего охрана выгнала Дринкуотера из клуба.