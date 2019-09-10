Капитан «Реала» пригласил Погба в команду
Капитан «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос заявил, что был бы рад увидеть в мадридской команде полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. Об этом сообщает The Daily Express.
Капитан «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос заявил, что был бы рад увидеть в мадридской команде полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. Об этом сообщает The Daily Express.
«Думаю, двери “Реала” всегда открыты для таких хороших игроков, как Погба. Он прекрасный футболист, отличается от других и показал свой уровень как в “Ювентусе”, так и в “Манчестер Юнайтед”», — отметил испанец.
Рамос также добавил, что француз здорово помогает атаке и обладает отличными физическими данными.
Минувшим летом в СМИ обсуждалась тема ухода Погба из «Манчестер Юнайтед», основным претендентом на игрока называли «Реал». В итоге полузащитник остался в английской команде.
В нынешнем сезоне хавбек провел четыре матча в Английской