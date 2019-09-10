Капитан «Реала» пригласил Погба в команду

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«Думаю, двери “Реала” всегда открыты для таких хороших игроков, как Погба. Он прекрасный футболист, отличается от других и показал свой уровень как в “Ювентусе”, так и в “Манчестер Юнайтед”», — отметил испанец.

Рамос также добавил, что француз здорово помогает атаке и обладает отличными физическими данными.

Минувшим летом в СМИ обсуждалась тема ухода Погба из «Манчестер Юнайтед», основным претендентом на игрока называли «Реал». В итоге полузащитник остался в английской команде.