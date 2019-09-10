Вадим Скрипченко покинул жодинский ФК «Торпедо-БелАЗ»

На состоявшейся сегодня встрече руководства ФК «Торпедо-БелАЗ» с Вадимом Скрипченко было достигнуто соглашение о прекращении сотрудничества со специалистом. Футбольный клуб поблагодарил наставника за совместную работу. К ближайшему матчу чемпионата Беларуси с гродненским «Неманом», который состоится 14 сентября в Жодино, торпедовцев будет готовить Сергей Зеневич.
После 20 туров «Торпедо-БелАЗ» занимает 6-е место, набрав 32 очка (9 побед, 5 ничьих, 6 поражений; разница мячей — 28−23). В последних пяти матчах подопечные Вадима Скрипченко дважды сыграли вничью и трижды проиграли.