Вадим Скрипченко покинул жодинский ФК «Торпедо-БелАЗ»

На состоявшейся сегодня встрече руководства ФК «Торпедо-БелАЗ» с Вадимом Скрипченко было достигнуто соглашение о прекращении сотрудничества со специалистом. Футбольный клуб поблагодарил наставника за совместную работу. К ближайшему матчу чемпионата Беларуси с гродненским «Неманом», который состоится 14 сентября в Жодино, торпедовцев будет готовить Сергей Зеневич.