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15:26 (мск), источник: БЕЛТА

Вадим Скрипченко покинул жодинский ФК «Торпедо-БелАЗ»

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский специалист Вадим Скрипченко покинул пост главного тренера «Торпедо-БелАЗа». Информация об этом размещена на официальном сайте жодинского клуба, сообщает БЕЛТА.

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На состоявшейся сегодня встрече руководства ФК «Торпедо-БелАЗ» с Вадимом Скрипченко было достигнуто соглашение о прекращении сотрудничества со специалистом. Футбольный клуб поблагодарил наставника за совместную работу. К ближайшему матчу чемпионата Беларуси с гродненским «Неманом», который состоится 14 сентября в Жодино, торпедовцев будет готовить Сергей Зеневич.

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После 20 туров «Торпедо-БелАЗ» занимает 6-е место, набрав 32 очка (9 побед, 5 ничьих, 6 поражений; разница мячей — 28−23). В последних пяти матчах подопечные Вадима Скрипченко дважды сыграли вничью и трижды проиграли.

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