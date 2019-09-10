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16:24 (мск), источник: Sport24

Бешеный хет-трик из Первой лиги Англии. Гол со штрафного и еще два — прямыми ударами с угловых

Голы с угловых — его фирменная фишка, забил два таких еще в прошлом сезоне.

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Источник: Твиттер Wycombe Wanderers

Английский футбол — место, где случаются чудеса. Не так давно весь футбольный мир обсуждал спасение ворот Евгением Черновым в матче с «Локомотивом».

Теперь в главных героях — 32-летний левый защитник клуба Первой лиги (третий по силе английский дивизион) Джо Джейкобсон. В матче с «Линкольном» он оформил хет-трик — открыл счет ударом со штрафного и упрочил победу команды двумя прямыми ударами с угловых.

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«У меня не так много голов, поэтому после финального свистка я схватил этот мяч и забрал домой, — делился эмоциями Джейкобсон, которому названивают все спортивные таблоиды Британии. — До этого матча я был просто ужасен на тренировках на протяжении всей недели».

Если вы думаете, что Джо — просто дико фартовый мужик, то вы ошибаетесь. В прошлом сезоне уже забивал прямыми ударами с угловых. Дважды.

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Да и с ударом с правой у него все в порядке, хоть он и левша.

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«Что за день! Удача, выступление и результат останутся в моей памяти надолго. Смогу ли я оформить еще один хет-трик?», — этот пост неизвестного до этого Джо Джейкобсона уже собрал 500 лайков.

Джо начинал свою карьеру в «Кардиффе», но выше Первой лиги не поднимался никогда. И переходил во все свои клубы исключительно свободным агентом. Сейчас ему 32 и сейчас он переживает свой звездный час.

Ах, да, благодаря победе над «Линкольном» «Уиком» закрепился на первой строчке таблицы. Самое высокое место за 132-летнюю историю клуба.

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