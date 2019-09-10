Аршавин рассказал, как его обокрали в Лондоне
Бывший футболист лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин рассказал, как однажды его обокрали в Лондоне.
Бывший футболист лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин рассказал, как однажды его обокрали в Лондоне.
«Забрали все, что было на первом этаже, на кухне. Пару айфонов, пару компьютеров… На следующий день приехала полиция. Все спокойненько записали. Сказали: “Хорошо, будем искать”. В итоге никого не нашли», — сказал Аршавин в интервью «Матч ТВ».
Аршавин являлся игроком «Арсенала» с 2009 по 2013 год. В общей сложности он сыграл за «канониров» 145 матчей, в которых забил 31 гол и сделал 46 голевых передач.