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17:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Футболистка Морган: Думаю, закрыть дело об изнасиловании Роналду помогли деньги

Футболистка сборной США Алекс Морган поделилась мыслями о закрытии дела в отношении нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, которого модель Кэтрин Майорга обвиняла в изнасиловании.

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Источник: Reuters

«В истории Роналду слишком много доказательств, чтобы просто закрыть дело. Думаю, ему помогли деньги. Обвинения были сняты, так что он продолжает играть. И Роналду не единственный, с кем происходило подобное, но он — один из самых известных футболистов в мире прямо сейчас, если не самый известный, поэтому неудивительно, что эта история привлекла такое внимание.

Я считаю, что важно продолжать поддерживать женщин, находящихся в полной уязвимости в страшных ситуациях, когда у них нет поддержки. Это не значит, что я не считаю Роналду одним из лучших игроков в мире, но это не имеет никакого отношения к данной истории. Его выступление на поле не связано с его личностью и действиями, которые он совершает», — цитирует Морган Marca со ссылкой на Sports Illustrated.

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