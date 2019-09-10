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21:33 (мск), источник: Lenta.Ru

Зарплата Роналду оказалась выше заработка четырех итальянских клубов

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым игроком Серии А. Рейтинг зарплат был размещен в La Gazzetta dello Sport.

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По информации издания, Роналду получает 31 миллион евро в год. Отмечается, что его зарплата оказалась выше, чем у СПАЛа, «Удинезе» (зарплатная ведомость обоих клубов составила 30 миллионов евро), «Брешии» (28 миллионов) и «Вероны» (25 миллионов).

На втором месте рейтинга также оказался футболист «Ювентуса» — защитник Маттейс де Лигт. Он зарабатывает 8 миллионов евро. На третьем месте расположился форвард «Интера» Ромелу Лукаку (7,5 миллиона евро).

Роналду перешел из мадридского «Реала» в «Ювентус» летом 2018-го. Трансфер обошелся туринцам в 100 миллионов евро. За четыре года контракта общий заработок португальца составит 120 миллионов евро.

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