Зарплата Роналду оказалась выше заработка четырех итальянских клубов

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По информации издания, Роналду получает 31 миллион евро в год. Отмечается, что его зарплата оказалась выше, чем у СПАЛа, «Удинезе» (зарплатная ведомость обоих клубов составила 30 миллионов евро), «Брешии» (28 миллионов) и «Вероны» (25 миллионов).

На втором месте рейтинга также оказался футболист «Ювентуса» — защитник Маттейс де Лигт. Он зарабатывает 8 миллионов евро. На третьем месте расположился форвард «Интера» Ромелу Лукаку (7,5 миллиона евро).