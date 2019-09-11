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09:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Бекхэм приглашает Месси в «Интер Майами»

Совладелец американского клуба «Интер Майами» Дэвид Бекхэм хочет подписать контракт с нападающим «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелем Месси, сообщает Radio Catalunya.

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Источник: Reuters

Бекхэм уже связывался с менеджерами Месси, чтобы узнать, реален ли переход Лео в «Интер Майами» после окончания действующих контрактов.

Одновременно с Бекхэмом за Месси сражается «Барселона», готовая предложить Лионелю пожизненный контракт. Сам Месси неоднократно говорил, что выступать за другой клуб в Европе не собирается, кроме как за «Барселону», за которую уже сыграл 687 игр и забил 603 гола.
29 января 2018 года, когда «Интер Майами» был официально включён в число участников MLS, Месси прислал Бекхэму видеопоздравление, в конце которого намекнул на заинтересованность в игре за американский клуб: «Кто знает, может, через несколько лет вы позвоните мне».

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