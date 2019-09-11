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14:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Месси из-за дискомфорта не сыграет с «Валенсией», участие Суареса под вопросом

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не поможет своей команде в матче 4-го тура испанской Примеры с «Валенсией», сообщает Sport.es.

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Источник: Reuters

Вопреки появлявшимся ранее сообщениям, аргентинский форвард ещё не долечил икроножную мышцу правой ноги, которую травмировал на тренировке в начале августа. Лео продолжает испытывать дискомфорт и точно не успеет восстановиться ко встрече с «летучими мышами».
Также под вопросом остаётся участие в матче нападающего Луиса Суареса. Уругваец ранее получил аналогичную травму.

Матч «Барселона» — «Валенсия» состоится 14 сентября на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом.

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