Месси из-за дискомфорта не сыграет с «Валенсией», участие Суареса под вопросом

Вопреки появлявшимся ранее сообщениям, аргентинский форвард ещё не долечил икроножную мышцу правой ноги, которую травмировал на тренировке в начале августа. Лео продолжает испытывать дискомфорт и точно не успеет восстановиться ко встрече с «летучими мышами».

Также под вопросом остаётся участие в матче нападающего Луиса Суареса. Уругваец ранее получил аналогичную травму.