Агент Куртуа арестован по подозрению в коррупции и отмывании денег

Задержание Хенротая произошло в Монако. После этого он был допрошен. Также в Льеже полиция задержала человека, сотрудничающего с ним. Агента и его партнёра подозревают в коррупции и отмывании денег при осуществлении трансферов. По информации следствия, Хенротай мог успешно заниматься мошенничеством сразу в нескольких сделках.

Сообщается, что задержание Хенротая связано с обысками в «Андерлехте» и Федерации футбола Бельгии, которые состоялись в конце апреля этого года. Сегодня полиция уже успела провести обыски в четырёх местах в Монако, двух в Бельгии и одном в Лондоне.