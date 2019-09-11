Травма не позволит Компани сыграть в организованном в его честь матче

Источник: Reuters

Матч «Легенд “Манчестер Сити”» против «Звезд премьер-лиги», которым Компани попрощается с болельщиками «горожан», пройдет в среду в Манчестере.

«К сожалению, сегодня я не сыграю. Для меня это типично, не так ли? Я получил небольшое повреждение подколенного сухожилия, не могу рисковать», — приводятся слова 33-летнего футболиста на странице клуба в Twitter.