Травма не позволит Компани сыграть в организованном в его честь матче
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Бывший защитник английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Венсан Компани не сможет принять участие в матче, организованном в его честь.
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Бывший защитник английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Венсан Компани не сможет принять участие в матче, организованном в его честь.
Матч «Легенд “Манчестер Сити”» против «Звезд премьер-лиги», которым Компани попрощается с болельщиками «горожан», пройдет в среду в Манчестере.
«К сожалению, сегодня я не сыграю. Для меня это типично, не так ли? Я получил небольшое повреждение подколенного сухожилия, не могу рисковать», — приводятся слова 33-летнего футболиста на странице клуба в Twitter.
В мае Компани объявил, что покидает «Сити» после 11 сезонов в команде, и станет играющим тренером бельгийского «Андерлехта». В составе «Манчестер Сити» бельгиец стал четырехкратным чемпионом Англии, четыре раза выиграл Кубок английской лиги, дважды — Кубок Англии. Компани начинал профессиональную карьеру в «Андерлехте», за который выступал в 2003—2006 годах.