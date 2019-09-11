Текущие события
Футбол. Сборные
03:00
Эквадор
Боливия
30
Футбол. Сборные
03:00
США
Уругвай
11
Футбол. Сборные
03:00
Колумбия
Венесуэла
00
Футбол. Сборные
04:30
Гондурас
Чили
21
Футбол. Сборные
05:00
Аргентина
Мексика
40
Футбол. Сборные
06:00
Бразилия
Перу
01
Все события
Фоторепортажи
49Взгляды Медведевой и Тутберидзе, перфоманс для Загитовой. Главные фото прокатов сборной России
15Как Овечкин фотографируется со звездами
18:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Суарес начал тренироваться в общей группе «Барселоны»

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Нападающий «Барселоны» Луис Суарес приступил к тренировкам в общей группе после травмы икроножной мышцы, сообщается на сайте испанского футбольного клуба.

Наверх

Как отмечается в сообщении, уругвайский форвард в среду провел часть тренировки наравне с партнерами. Суарес получил травму в матче первого тура чемпионата Испании против «Атлетика» 16 августа (0:1) и с тех пор на поле не выходил.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Барселона» в четвертом туре примет «Валенсию» 14 сентября.

Читайте также
Валенсия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Самая молодая двукратная чемпионка мира невероятно хороша собой (фото)
Украинская красотка обыграла двукратную чемпионку мира из России
«Спи крепко». Российскому призеру Олимпиады грозит тюремный срок
Менеджер Нурмагомедова назвал возможного следующего соперника
ЦСКА потерпел второе поражение в КХЛ
«Девочка на шаре» и дочь Тутберидзе: кто выступит в Челябинске
Стало известно название нового футбольного еврокубкового турнира
«Не парься, это гонки»: Петров рассказал о совете Шумахера
Marca: Секрет побед России — «генерал» Черчесов и «башня» Дзюба
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь