Суарес начал тренироваться в общей группе «Барселоны»
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Нападающий «Барселоны» Луис Суарес приступил к тренировкам в общей группе после травмы икроножной мышцы, сообщается на сайте испанского футбольного клуба.
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Нападающий «Барселоны» Луис Суарес приступил к тренировкам в общей группе после травмы икроножной мышцы, сообщается на сайте испанского футбольного клуба.
Как отмечается в сообщении, уругвайский форвард в среду провел часть тренировки наравне с партнерами. Суарес получил травму в матче первого тура чемпионата Испании против «Атлетика» 16 августа (0:1) и с тех пор на поле не выходил.
«Барселона» в четвертом туре примет «Валенсию» 14 сентября.