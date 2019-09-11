«Валенсия» объявила о назначении Селадеса новым главным тренером
Новым главным тренером «Валенсии» назначен Альберт Селадес, сообщается на официальном сайте клуба.
Новым главным тренером «Валенсии» назначен Альберт Селадес, сообщается на официальном сайте клуба.
«В среду “Валенсия” достигла соглашения с Альбертом Селадесом, согласно которому он будет новым главным тренером первой команды до 30 июня 2021 года. Сегодня днём новый наставник проведёт свою первую тренировку с командой», — сказано в заявлении «Валенсии».
На тренерском мостике «летучих мышей» Селадес заменит Марселино Тораля, который покинул клуб сегодня после разногласий с руководством.
Ранее Селадес возглавлял юношеские сборные Испании различных возрастов. Он входил в тренерский штаб сборной Испании на чемпионате мира—2018, которую тогда возглавлял Фернандо Йерро. До последнего времени он оставался безработным.