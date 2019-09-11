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19:34 (мск), источник: Чемпионат.com

«Валенсия» объявила о назначении Селадеса новым главным тренером

Новым главным тренером «Валенсии» назначен Альберт Селадес, сообщается на официальном сайте клуба.

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Источник: Reuters

«В среду “Валенсия” достигла соглашения с Альбертом Селадесом, согласно которому он будет новым главным тренером первой команды до 30 июня 2021 года. Сегодня днём новый наставник проведёт свою первую тренировку с командой», — сказано в заявлении «Валенсии».

Во время загрузки произошла ошибка.

На тренерском мостике «летучих мышей» Селадес заменит Марселино Тораля, который покинул клуб сегодня после разногласий с руководством.

Ранее Селадес возглавлял юношеские сборные Испании различных возрастов. Он входил в тренерский штаб сборной Испании на чемпионате мира—2018, которую тогда возглавлял Фернандо Йерро. До последнего времени он оставался безработным.

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