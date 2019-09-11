Экс-игрок «Спартака» Зе Луиш — лучший форвард Примейры в августе

Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Экс-игрок московского «Спартака» смог обойти в гонке за титул Мехди Тареми из «Рио Аве» и одноклубника Муссу Марегу, получив 30,37 процентов голосов.

Звание лучшего вратаря национального турнира и лучшего защитника в августе досталось еще двум игрокам «Порту» — Агустину Федерико Маркесину и Алексу Теллесу Николао соответственно.

Лучшим полузащитником минувшего месяца признан Бруну Фернандеш из лиссабонского «Спортинга».