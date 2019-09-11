Экс-игрок «Спартака» Зе Луиш — лучший форвард Примейры в августе
Нападающий «Порту» Зе Луиш был признан лучшим форвардом чемпионата Португалии в августе.
Нападающий «Порту» Зе Луиш был признан лучшим форвардом чемпионата Португалии в августе.
Об этом сообщает
Звание лучшего вратаря национального турнира и лучшего защитника в августе досталось еще двум игрокам «Порту» — Агустину Федерико Маркесину и Алексу Теллесу Николао соответственно.
Лучшим полузащитником минувшего месяца признан Бруну Фернандеш из лиссабонского «Спортинга».
В составе