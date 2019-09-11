«Ман Сити» установит статую Компани рядом со стадионом

Источник: AP 2019

Информация об этом появилась на официальном сайте клуба.

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В честь бельгийского футболиста уже названа дорога, ведущая на тренировочную базу «Ман Сити».

«Венсан — особая фигура в истории клуба. Он не только вдохновляющий и решительный лидер на поле, но и безупречный посол. Его вклад запомнится будущим поколениям поклонников нашего клуба и всему футбольному сообществу, которое по праву признает Венсана одной из знаковых фигур Премьер-лиги своего поколения», — заявил президент «Манчестер Сити» Халдун Аль-Мубарак.

Компани прокомментировал решение клуба создать в его честь скульптуру.