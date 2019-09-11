«Ман Сити» установит статую Компани рядом со стадионом
Руководство английского «Манчестер Сити» намерено установить статую в честь бывшего защитника и капитана команды Венсана Компани рядом с домашним стадионом «Этихад Стэдиум».
Руководство английского «Манчестер Сити» намерено установить статую в честь бывшего защитника и капитана команды Венсана Компани рядом с домашним стадионом «Этихад Стэдиум».
Информация об этом появилась на официальном сайте клуба.
В честь бельгийского футболиста уже названа дорога, ведущая на тренировочную базу «Ман Сити».
«Венсан — особая фигура в истории клуба. Он не только вдохновляющий и решительный лидер на поле, но и безупречный посол. Его вклад запомнится будущим поколениям поклонников нашего клуба и всему футбольному сообществу, которое по праву признает Венсана одной из знаковых фигур
Компани прокомментировал решение клуба создать в его честь скульптуру.
«Это невероятная честь быть признанным этим особенным клубом таким образом.
Приключение, которое мы прошли вместе на протяжении этих 11 лет, изменило мою жизнь. Я рад, что сыграл скромную часть в изменении хода истории», — сказал он.