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01:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ман Сити» и сборная легенд АПЛ сыграли вничью в прощальном матче Компани

На «Этихаде» состоялся прощальный матч бывшего капитана «Манчестер Сити» Венсана Компани.

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Источник: Reuters

В нем встретились легенды «Ман Сити» и звезды чемпионата Англии. Встреча завершилась вничью — 2:2.

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Компани покинул команду этим летом, став играющим тренером «Андерлехта».

За легенд «Сити» сыграли: Джо Харт, Ричард Райт; Венсан Компани, Джолеон Лескотт, Мика Ричардс, Коло Туре, Пабло Сабалета; Найджел Де Йонг, Самир Насри, Шон Райт-Филлипс, Стивен Айрленд, Давид Сильва, Дитмар Хаманн, Джеймс Милнер, Мартин Петров; Марио Балотелли, Серхио Агуэро, Крэйг Беллами, Бенджани Мварувари.

В составе легенд АПЛ на поле выходили: Эдвин ван дер Сар, Шей Гивен; Гэри Невилл, Джейми Каррагер, Эшли Коул; Пол Скоулз, Ники Батт, Райан Гиггз, Рафаэл ван дер Варт, Патрик Виейра, Микел Артета, Тим Кэйхилл; Дариус Вассел, Робин ван Перси, Робби Кин.

Товарищеский матч.

«Манчестер Сити» — сборная легенд АПЛ — 2:2 (1:1)

Голы: Петров, 2 (1:0). Кин, 31 (1:1). Ван Перси, 48 (1:2). Мварувари, 89 (2:2).

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