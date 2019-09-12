«Ман Сити» и сборная легенд АПЛ сыграли вничью в прощальном матче Компани
На «Этихаде» состоялся прощальный матч бывшего капитана «Манчестер Сити» Венсана Компани.
На «Этихаде» состоялся прощальный матч бывшего капитана «Манчестер Сити» Венсана Компани.
В нем встретились легенды «Ман Сити» и звезды чемпионата Англии. Встреча завершилась вничью — 2:2.
Компани покинул команду этим летом, став играющим тренером «Андерлехта».
За легенд «Сити» сыграли: Джо Харт, Ричард Райт; Венсан Компани, Джолеон Лескотт, Мика Ричардс, Коло Туре, Пабло Сабалета; Найджел Де Йонг, Самир Насри, Шон
В составе легенд АПЛ на поле выходили: Эдвин ван дер Сар, Шей Гивен; Гэри Невилл, Джейми Каррагер, Эшли Коул; Пол Скоулз, Ники Батт, Райан Гиггз, Рафаэл ван дер Варт, Патрик Виейра, Микел Артета, Тим Кэйхилл; Дариус Вассел, Робин ван Перси, Робби Кин.
Товарищеский матч.
«Манчестер Сити» — сборная легенд АПЛ — 2:2 (1:1)
Голы: Петров, 2 (1:0). Кин, 31 (1:1). Ван Перси, 48 (1:2). Мварувари, 89 (2:2).