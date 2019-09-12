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10:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Месси: «Барселона» — мой дом, и я не хочу уходить

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Аргентинский футболист «Барселоны» Лионель Месси заявил, что не намерен покидать испанский клуб.

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Источник: Reuters

Месси находится в системы «Барселоны» с 2000 года, в составе «сине-гранатовых» аргентинец выиграл десять титулов чемпиона Испании, четыре раза победил в Лиге чемпионов, шесть раз — в Кубке Испании. Месси является лучшим бомбардиром в истории «Барселоны».

«“Барселона” — мой дом, и я не хочу уходить, но я хочу побеждать», — цитирует Месси Marca.

Ранее стало известно, что в действующем контракте 32-летнего Месси, который рассчитан до 30 июня 2021 года, есть пункт, позволяющий форварду досрочно разорвать соглашение. По информации испанских СМИ, «Барса» намерена предложить Месси контракт до конца карьеры.

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