Месси: «Барселона» — мой дом, и я не хочу уходить
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Аргентинский футболист «Барселоны» Лионель Месси заявил, что не намерен покидать испанский клуб.
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Аргентинский футболист «Барселоны» Лионель Месси заявил, что не намерен покидать испанский клуб.
Месси находится в системы «Барселоны» с 2000 года, в составе «сине-гранатовых» аргентинец выиграл десять титулов чемпиона Испании, четыре раза победил в Лиге чемпионов, шесть раз — в Кубке Испании. Месси является лучшим бомбардиром в истории «Барселоны».
«“Барселона” — мой дом, и я не хочу уходить, но я хочу побеждать», — цитирует Месси Marca.
Ранее стало известно, что в действующем контракте 32-летнего Месси, который рассчитан до 30 июня 2021 года, есть пункт, позволяющий форварду досрочно разорвать соглашение. По информации испанских СМИ, «Барса» намерена предложить Месси контракт до конца карьеры.