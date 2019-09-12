Месси: «Барселона» — мой дом, и я не хочу уходить

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Месси находится в системы «Барселоны» с 2000 года, в составе «сине-гранатовых» аргентинец выиграл десять титулов чемпиона Испании, четыре раза победил в Лиге чемпионов, шесть раз — в Кубке Испании. Месси является лучшим бомбардиром в истории «Барселоны».

«“Барселона” — мой дом, и я не хочу уходить, но я хочу побеждать», — цитирует Месси Marca.