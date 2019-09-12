Бывший футболист Роналдиньо сыграет за «Санта-Фе» в товарищеском матче

В составе «Барселоны» (2003−2008) Роналдиньо выиграл Лигу чемпионов, стал двукратным победителем чемпионата и Суперкубка Испании; выступая за «Милан» (2008−2011), он выигрывал чемпионат Италии. В 2004 и 2005 годах бразилец признавался лучшим игроком мира по версии Международной федерации футбола, также в 2005 году он удостаивался награды «Золотой мяч», которая в то время вручалась лучшему футболисту Европы. В составе сборной Бразилии Роналдиньо стал чемпионом мира 2002 года, победителем Кубка Америки, Кубка конфедераций и бронзовым призером Олимпиады-2008. Всего за национальную команду он провел 97 матчей и забил 33 гола.