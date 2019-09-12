Текущие события
Футбол. Сборные
11.09
Аргентина
Мексика
40
Футбол. Сборные
11.09
Бразилия
Перу
01
Футбол. Премьер-лига
13.09
Зенит
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
13.09
Лилль
Анже
Футбол. Зарубежный
13.09
Фортуна Д
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
13.09
Амьен
Лион
Все события
Фоторепортажи
8Российские футболисты с трудом обыграли Казахстан
22Хабиб победил Порье и защитил титул чемпиона UFC
10:40 (мск), источник: ТАСС

Бывший футболист Роналдиньо сыграет за «Санта-Фе» в товарищеском матче

ТАСС, 12 сентября. Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо, завершивший профессиональную карьеру, примет участие в товарищеском матче в составе колумбийской команды «Санта-Фе». Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу клуба.

Наверх
Источник: AP 2019

Матч с участием 39-летнего бразильца пройдет 17 октября, соперник колумбийской команды пока не определен.

Роналдиньо выступал за бразильские команды «Гремио», «Фламенго», «Атлетико Минейро», французский «Пари Сен-Жермен», испанскую «Барселону», итальянский «Милан», мексиканский «Керетаро». Последним клубом полузащитника был бразильский «Флуминенсе», за который он играл в 2015 году.

В составе «Барселоны» (2003−2008) Роналдиньо выиграл Лигу чемпионов, стал двукратным победителем чемпионата и Суперкубка Испании; выступая за «Милан» (2008−2011), он выигрывал чемпионат Италии. В 2004 и 2005 годах бразилец признавался лучшим игроком мира по версии Международной федерации футбола, также в 2005 году он удостаивался награды «Золотой мяч», которая в то время вручалась лучшему футболисту Европы. В составе сборной Бразилии Роналдиньо стал чемпионом мира 2002 года, победителем Кубка Америки, Кубка конфедераций и бронзовым призером Олимпиады-2008. Всего за национальную команду он провел 97 матчей и забил 33 гола.

Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Американская публика сначала освистывала россиянина, но потом полюбила
Будущая российская звезда: такие рождаются раз в несколько поколений
«Пускай убеждают игрой»: Кокорина и Мамаева ждут в сборной
Хабиб опять не № 1? Все правильно, допингист из США лучше него
Воробьев проиграл во второй раз, ЦСКА оступился в Нижнем
Орсер: Конкуренция среди россиянок поможет Медведевой
«И мяч не понадобился». В Америке издеваются над своей сборной
Спорт Mail.ru покажет в прямом эфире все матчи 9-го тура РПЛ
IBU оправдал казахстанских биатлонистов. Они пропустили год
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь