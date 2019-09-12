Месси принял приглашение Роналду на обед

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В августе оба футболиста присутствовали на церемонии награждения лучших игроков УЕФА прошлого сезона. Во время мероприятия Роналду рассказал о «хороших отношениях» с Месси и посетовал на то, что им обоим до сих пор ни разу не удалось пообедать вместе.

«Никаких проблем. Я всегда говорил, что у меня нет никаких проблем с Роналду. Мы не друзья, только потому что никогда не делили одну раздевалку. Мы всегда встречаемся на гала-вечерах и различных церемониях. На последнем мероприятии мы очень много общались и были как никогда близки», — приводит слова Месси Sport.es.

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«Не знаю, когда состоится этот обед, потому что неизвестно, когда мы в следующий раз встретимся — у нас обоих есть многочисленные обязательства. Но если представится возможность, то никаких проблем не будет», — добавил он.