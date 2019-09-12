Зинченко — самый дорогой украинский футболист по версии Transfermarkt

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк подорожал до € 100 млн. Увеличилась также стоимость вингера «Арсенала» Николя Пепе (€ 75 млн) и защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра (€ 70 млн).

Стоимость защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко теперь оценивается в € 30 млн. 22-летний футболист стал самым дорогим украинцем, опередив вингера «Вест Хэм Юнайтед» Андрея Ярмоленко (€ 20 млн) и вингера киевского «Динамо» Виктора Цыганкова (€ 20 млн).