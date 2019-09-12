Текущие события
Футбол. Премьер-лига
20:00
Зенит
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
20:00
Лилль
Анже
Футбол. Зарубежный
21:30
Фортуна Д
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
21:45
Амьен
Лион
Футбол. Зарубежный
22:00
Мальорка
Атлетик
Футбол. Первый дивизион
14.09
Луч
Нижний Новгород
Все события
Фоторепортажи
22Хабиб победил Порье и защитил титул чемпиона UFC
39«Торпедо» празднует с фанатами, Талалаев ушел с пресс-конференции. Атмосферные кадры топ-матча ФНЛ
12 сентября, источник: Чемпионат.com

У Зидана больше нет неограниченного кредита доверия в «Реале»

Руководство «Реала» изменило свою позицию относительно главного тренера команды Зинедина Зидана.

Наверх
Источник: Reuters

У французского специалиста больше нет неограниченного кредита доверия в клубе, сообщает AS.

На это повлияли плохие результаты, некоторые тактические и технические решения, а также сомнения по поводу формирования состава.

После возвращения Зидана в марте 2019 года «Реал» одержал 6 побед, 4 раза сыграл вничью и потерпел 4 поражения. По информации издания, руководство «сливочных» рассматривает такие результаты как неудовлетворительные.

Многие недовольны тем, что Зинедин позволил уйти из клуба Маркосу Льоренте, Серхио Регилону, Дани Себальосу и Кейлору Навасу. Специалиста винят также в недостаточном доверии к Винисиусу Жуниору.

Сообщается, что боссы клуба были очень злы на Зидана из-за поражения со счётом 3:7 в матче Международного кубка чемпионов с мадридским «Атлетико».

Ряд претензий к Зинедину связан с тактикой, поскольку в нынешнем сезоне он использовал три разные схемы в трёх матчах испанской Примеры.

Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Самая красивая фигуристка России завешила карьеру!
Жена Кокорина шикарно отдыхала, пока муж был в тюрьме!
Проблемы с календарем РПЛ. Внезапно подкралась Лига чемпионов
Овечкин дал совет попавшемуся на кокаине Кузнецову
«Спартак» одержал вторую победу в текущем сезоне КХЛ
«Локомотив» обыграл московское «Динамо» в матче КХЛ
Медведева в новом костюме проиграла первый старт сезона
Белорусский футболист заявил, что хотел «втащить» Гвардьоле
СМИ: WADA изучает влияние препаратов от астмы на спортсменов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь