UEFA обрисовал ландшафт европейских клубных турниров

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UEFA обнародовал исследование под названием «Ландшафт европейских клубных турниров». Авторы доклада не стали делать глобальных заключений, вместо этого сконцентрировавшись на сухих цифрах, касающихся 80 участников групповых стадий Лиги чемпионов и Лиги Европы. Тем не менее определенные выводы из приведенных данных сделать можно.

Так, цифры UEFA подтвердили, что в европейском футболе по-прежнему царит неравенство в том, что касается финансовых возможностей клубов.

80 участников групповых стадий еврокубков на всех получили в позапрошлом сезоне доход €11,7 млрд, что составляет 55% всех доходов, сгенерированных клубами, выступающими в высших дивизионах в европейском футболе. Но и внутри «еврокубковой группы» существует мощнейший разрыв в возможностях. Топ-клубы расходуют на формирование своих составов более €900 млн (на данный момент к таковым можно отнести «Манчестер Сити», ПСЖ и «Реал»). А вот наиболее скромные команды, попавшие в Лигу Европы, вынуждены обходиться на порядок меньшими суммами. Но и тем и другим приходится тратить все больше и больше. Неудивительно, что минувшим летом 43% участников еврокубков, как следует из отчета, обновили клубные трансферные рекорды.

Данные, приведенные UEFA, также подтвердили, что в современном футболе поступления от реализации билетов занимают не самую значительную долю в структуре доходов команд — всего 17%. Куда больше клубам приносят спонсорские контракты и коммерческая деятельность (36%), реализация прав на телетрансляции (28%) и призовые, выплачиваемые UEFA (14%). К слову, в этом сезоне участники еврокубков, добравшиеся до групповой стадии, в качестве призовых получат в общей сложности €2,5 млрд. Из них €1,9 млрд достанутся командам, выступающим в Лиге чемпионов, а €600 млн будут распределены между участниками Лиги Европы.

Правда, к этим данным по структуре доходов клубов все же нужно относиться с некоторой осторожностью, поскольку соотношение может сильно меняться от страны к стране. Если, скажем, в Англии чемпион только от телевизионных контрактов получает более €160 млн, а в среднем по английской премьер-лиге телевизионные деньги обеспечивают 54% доходной части бюджетов клубов, то в России поступления от телеконтрактов не превышают 5%. Зато сразу 61% поступлений у клубов Российской премьер-лиги, как следует из отчета UEFA о финансовом состоянии европейских клубов, обнародованного в начале года, обеспечены за счет спонсоров и рекламных контрактов. Часто это означает, что команды просто получают поддержку от госкомпаний или региональных бюджетов.

В отчете UEFA содержатся и сведения, отражающие нефинансовые тренды европейского футбола.

Наиболее интересными являются, пожалуй, данные о возрасте игроков, с которыми клубы предпочитают заключать контракты. Тут наметился явный сдвиг в пользу футболистов в возрасте от 21 до 24 лет, то есть следующей за «молодежной» возрастной категорией, из игроков, уже, по сути, созревших, но еще имеющих «запас роста». На них минувшим летом пришлось 47% контрактов. Значительно меньше — 29% — составили контракты с игроками в возрасте от 25 до 28 лет. При этом ранее считалось, что именно на этот возраст приходится расцвет футболиста, и такие игроки пользовались повышенным спросом. На футболистов моложе 21 года пришлось 17% контрактов. А вот игроки старше 28 лет не слишком интересуют лучшие европейские клубы — с ними было заключено всего 7% контрактов. Отметим, что российские участники групповых стадий еврокубков — «Зенит», «Локомотив», ЦСКА и «Краснодар» — не совсем соответствуют тренду на омоложение. Средний возраст игроков, купленных летом «Зенитом», составил 24,9 года (средний возраст футболистов, с которыми команда рассталась, — 27,7 года). У «Краснодара» эти показатели — 26 лет и 27,3 года, у «Локомотива» — 26,6 и 29,8 года. И только ЦСКА уложился в общеевропейский тренд — 23,1 и 23,3 года.

Обращает на себя внимание и то, игроков какого амплуа чаще всего покупают. По 35% контрактов приходится на форвардов и защитников, 25% — на полузащитников и 5% — на вратарей. Однако применительно к российским клубам эти цифры не отражают реальной картины. «Зенит» летом вообще не покупал чистых нападающих, зато обзавелся четырьмя защитниками и двумя полузащитниками. В «Краснодаре» появились сразу пять игроков середины поля, один защитник и один форвард. Перекос в пользу полузащитников и в «Локомотиве» — три покупки из шести. А ЦСКА из четырех сделок, проведенных летом, в трех случаях покупал игроков обороны.